- Dragoș Moștenescu a fost eliminat de la “Ferma vedetelor”. Dupa un parcurs foarte lung, multa munca, presiune psihica și controverse, cel mai vesel fermier a fost eliminat ieri seara de la Ferma vedetelor, in urma unui duel cu probe de forța impotriva lui Dinu Maxer. Diferența de forța fizica și-a spus…

- Dupa ce in editia trecuta a reusit sa castige duelul cu Deea Maxer si sa ramana in competitie, Majda Aboulumosha a fost trimisa inca o data la duel de Dinu Maxer, care s-a razbunat pentru plecarea sotiei lui din competitie.

- Deea Maxer este foarte mandra de ce a reușit sa pregateasca pentru masa de Paște in familie. Vedeta le-a aratat prietenilor virtali ce a ieșit din mana ei. Deea Maxer, care fomeaza o familie alaturi de muzicianul Dinu Maxer, impreuna cu care participa la numeroase petreceri private , vrea sa ofere celor…

- Deea Maxer le-a cerut ajutorul tuturor celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Ea a prezentat cazul unui copil care sufera de tetrapareza spastica și care este nepoțelul unei prietene apropiate. Deea Maxer, partenera de viața a muzicianlui Dinu Maxer , este profund marcata de…

- Deea Maxer s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Aceasta a dezvaluit ca a pierdut o sarcina inainte de a-l naște pe baiețelul ei, Andreas. Deea Maxer a acordat un interviu pentru emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la Kanal D. Soția lui Dinu Maxer, care a fost ceruta in casatorie inca…

- Deea Maxer are parte de o zi speciala. Joi este ziua sa de naștere, dar aniverseaza și 10 ani de cand s-a logodit, ocazie cu care a scos la iveala un amanunt necunoscut despre evenimentul respectiv.Deea Maxer, care in urma cu cateva zile s-a facut creața, implinește 28 de ani. In plus, Deea Maxer și…

- Dinu Maxer și Deea Maxer se mandresc nu doar cu o relație care dureaza de peste 10 ani, ci și cu o familie extrem de frumoasa. Intre Dinu și mama Deei a fost „dragoste” la prima vedere. Lucrurile par sa mearga bine pentru familia Maxer. Cuplul format din Dinu Maxer și Deea Maxer s-a mutat in primavara…

- Cei doi formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri autohtone. Deea și Dinu Maxer au un baiețel și se ințeleg de minune. Cu toate acestea, sunt și lucruri pe care nu le fac impreuna. Sunt impreuna de mai bine de 12 ani. Au un baiețel și se iubesc la fel de mult ca și la inceputul idilei lor. Deea…