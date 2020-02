Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de flori sunt comandate anual pentru livrare de Valentine rsquo;s Day, mai mult de o treime fiind trandafiri. Anul acesta, prima comanda a fost plasata pe 15 ianuarie, iar in topul orașelor romantice conduc, alaturi de București, Iași, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara.

- "Executivul este pregatit pentru orice rezultat al motiunii de cenzura" Premierul Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Premierul Ludovic Orban spune ca executivul este pregatit pentru orice rezultat al votului asupra motiunii de cenzura. El a precizat, totodata, ca obiectivele…

- HMD Global, compania care detine licenta Nokia pentru telefoane, a anuntat disponibilitatea Nokia 2.3 in Romania, la pretul recomandat de 579 de lei. Telefonul are o camera duala cu diverse functii AI, pentru cele mai reusite fotografii, Nokia 2.3 dispune de un ecran 6.2" HD+ si o autonomie a bateriei…

- Reacție savoroasa a liderului PRO Romania, Victor Ponta, dupa ce PNL a numit la cadastru un lider PNL care are afaceri cu statul. Premierul Ludovic Orban l-a demis pe Radu-Codrut Stefanescu de la sefia Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), numindu-l in loc pe Laurentiu…

- Incendiu la o cladire de biroruri din centru Capitalei. Pompierii și polițiștii au intervenit de urgența, transmite Romania TV.Focul a izbucnit de cablul unui calculator și s-a extins repede. Pompierii au fost chemați de oamenii care treceau prin zona Aviatorilor și s-au speriat cand au vazut flacari…

- Trei copii si mama lor s-au trezit cu o masina proptita in pat, dupa ce o masina sparsese peretele casei. Accidentul s-a produs vineri dimineata, in orasul Ploiesti din Romania. Masina ajunsa in camera copiilor a rupt mai intai un gard, apoi a daramat peretele casei.

- Spania - Romania s-a terminat 5-0, iar carcotasii au lansat deja mai multe bancuri. Spania - Romania 5-0. "tricolorii", umiliti la Madrid Unul dintre cele mai reusite este urmatorul: Sotia lui Cosmin Contra, marti dimineata, catre sotul ei: - Cosmin, trezeste-te, ca e…