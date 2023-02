FOTO: CSU Alba Iulia, prima victorie in amicale, 3-0 cu KSE Tg. Secuiesc CS Universitatea Alba Iulia a repurtat prima victorie in amicalele anului, 3-0 (2-0), la Tg. Secuiesc, cu divizioanra terța KSE Tg. Secuiesc (locul 8 in Seria 5). Universitarii au obținut un succes clar, conturat prin reușitele lui Bolojan (23), Ionica (32) și Al. Bodea (70), primul și ultimul dintre marcatori fiind la al doilea gol […]