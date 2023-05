Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute sportivii secției de karate din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare au participat la Campionatul Național de karate WUKF +13 ani, organizat la Brașov. Competitia a adunat la start 466 sportivi reprezentand 58 de cluburi din țara. Și la aceasta ediție nivelul…

- Sportivii au participat la urmatoarele probe: – SUTA ARIANA, la kumite individual, unde a obținut locul I, kumite echipe, unde a obținut locul III, kumite rotativ, unde a obținut locul II – MICLEA MADALINA, la kumite echipe, unde a obținut locul III, și kumite rotativ, unde a obținut locul II – LEBADA…

- FOTO: Dojokan Activ Aiud, medalii la Campionatele Naționale WUKF peste 13 ani: Alisa Topliceanu – aur, Darius Moloca – bronz Doua medalii au cucerit reprezentanții Dojokan Activ Aiud la Brașov, la Campionatul Național de karate WUKF peste 13 ani, de la Brașov. Astfel, Alisa Topliceanu a cucerit medalia…

- Cele doua echipe oradene calificate in careul de ași al CN de polo masculin U17 ani au fost invinse, din pacate, in semifinale: Crișul – Dinamo București 7-8 și CSM Oradea – CSA Steaua București 8-11.

- In stațiunea Arieșeni a avut loc, in perioada 29 aprilie-1 mai 2023, un stagiu de pregatire in vederea participarii la Campionatul National de Karate.A fost vorba de o pregatire centralizata pentru cele cinci probe la care vor fi organizate intrecerile Campionatului Național: kata (lupta cu adversar…

- FOTO: Karateka de la CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, la Cupa Kyudokan de la Mediaș De curand, la Sala Sporturilor din Mediaș s-a desfașurat Cupa Kyudokan la karate shotokan, fiind prezenți aproximativ 130 de sportivi din intreaga țara, intre care și de la cluburilr CSM Unirea Alba…

- Elevii antrenorului shihan Simion Baluța (8 dan) și-au trecut in cont o zestre de 6 medalii (4 distincții de aur, una de argint și una de bronz). Rezultatele au fost urmatoarele: • Marian Pavel – locul intai la kata și locul intai la kumite; • Ariana Suta – locul intai la kumite, locul intai la […]…

- FOTO: CS Unirea Alba Iulia a dominat, iar, naționalele de marș: 8 medalii, intre care 5 de aur!!! Rezultate excelente reușite de marșaluitorii albaiulieni la Timișoara, unde s-a desfașurat primul concurs important de marș al anului 2023, Campionatul Național pentru seniori, Under 23, Under 20, Under…