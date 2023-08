Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru președintele secției de fotbal a clubulu i ACSO Filiași , Florea Spinu. Omul de fotbal craiovean a fost votat de catre președinții clubului de Liga 3 drept reprezenant al acestui eșalon in Comitetul Executiv al FRF. „Vineri, 11 august 2023, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a…

- Cele 4 formații din Alba, tot in Seria 9 din Liga 3, una extrem de tare, in ediția 2023/2024! Alaturi de Gloria Bistrița și ACS Mediaș CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 echipe din Alba vor activa tot in Seria 9 a Ligii 3 in ediția 2023/2024,…

- FOTO, VIDEO: Reunire la CSM Unirea Alba Iulia: Marcel Rusu – secundul lui Gherman! Mario Boldea, la negocieri pe „Cetate” Marea noutate a reunirii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia este anunțul ca antrenorul Marcel Rusu (fost principal in ultimul an și jumatate) va intra in staff-ul lui Stelian…

- Antrenorul Stelian Gherman iși incepe mandatul la divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia cu gandul la atacarea promovarii in Liga 2. Luni, 17 iulie, dimineața, la Stadionul „Cetate”, echipierii „alb-negri” vor avea parte de prima ședința de pregatire a verii, in care vor fi testați din punct de vedere…

- CSM Unirea Alba Iulia și antrenorul Stelian Gherman – reunire pentru Liga 2: „Suntem in cautari” Antrenorul Stelian Gherman iși incepe mandatul la divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia cu gandul la atacarea promovarii in Liga 2. Luni, 17 iulie, dimineața, la Stadionul „Cetate”, echipierii „alb-negri”…

- Unirea Alba Iulia a invins ieri cu 2-1 pe Metalurgistul Cugir, in play-off-ul Ligii 3 de fotbal, seria 9, dupa ce era condusa la pauza (0-1). Golul victoriei a fost reușit de Darius Indrei, cu un șut FABULOS din afara careului. ”Super golul victoriei marcat de Darius Indrei in partida de ieri, cu Metalurgistul…

- FOTO, VIDEO: Antrenorul unirist Marcel Rusu, in lacrimi, dupa victoria cu Metalurgistul Cugir Finalul intalnirii de pe „Cetate” cu Metalurgistul Cugir, l-a gasit pe Marcel Rusu, antrenorul CSM Unirea Alba Iulia cu ochii in lacrimi, o reacție de descatușare la finele penultimei runde stagionale. Victoria…

- Utimul derby „de Alba” din play-off-ul Seriei a IX-a a fost adjudecat de CSM Unirea Alba Iulia, pe „Cetate”, arena cu o noua tabela de marcaj, electronica, inaugurata cu acest prilej, scor 2-1 (0-1), contra rivalei Metalurgistul Cugir. Un meci in care albaiulienii au reușit sa intoarca rezultatul in…