Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia vor activa, in ediția 2022 – 2023, in Seria 9 a Ligii a 3-a, alaturi de celelalte 2 echipe din județul Alba, Metalurgistul Cugir și CS Ocna Mureș. Iata programul turului pentru CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia: • CSM Unirea Alba Iulia: – Etapa […] The post…

- Metalurgistul Cugir va activa in ediția 2022 – 2023 in Seria 9 a Ligii a 3-a, aalaturi de celelalte 3 echipe din județul Alba, CSU Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. Iata programul turului pentru Matalurgistul Cugir: – Etapa 1 (27 august): cu Unirea Ungheni (acasa); – Etapa 2 (3 septembrie):…

- Sambata, pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș | In deschiderea sezonului, derby “de Alba” in Cupa Romaniei Sambata, de la ora 17.30, pe “Cetate” se deschide sezonul fotbalistic cu un derby “de Alba” intre conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, divizionarele terțe ce vor…

- „Soda draga”, prima victorie, 2-1 la Viișoara | Meciul din Cupa Romaniei, cu Unirea Alba Iulia, amanat pe 20 august Partida din Cupa Romaniei, de pe “Cetate”, dintre conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș se va disputa sambata, 20 august, in loc de miercuri, 17 august. Invocand chestiuni…

- AFC Unirea 1924 Alba Iulia – CS Ocna Mureș, in 17 august, in primul tur al Cupei Romaniei Doua divizionare terțe din Alba, AFC Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, vor susține primul meci din nou sezon miercuri, 17 august, pe Stadionul “Cetate”, in cadrul primului tur al Cupei Romaniei Betano, competiție…

- Daniel Lupșan a revenit la Industria Galda de Jos | Trupa lui Oancea, remiza la Geoagiu “Intoarcerea fiului risipitor” poate fi catalogata revenirea mijlocașului Daniel Lupșan la Industria Galda de Jos, dupa doi ani petrecuți la divizionarele terțe Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. Ultimul transfer…

- Iubitorii handbalului pot participa la un antrenament demonstrativ al echipelor de fete și baieți ACS „Vipers” Deva, sambata, 18 iunie 2022, intre orele 11:00-12:00. Demonstrația de handbal va avea loc in Parcul „Cetate” Deva. Acțiunea are ca scop promovarea sportului și a mișcarii…

- Campioana U Olimpia Cluj a invins cu 6-2 Heniu Prundu Bargaului in finala Cupei Romaniei, ultimul meci oficial din fotbalul feminin romanesc in acest sezon. Partida s-a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. HENIU PRUNDU BARGAULUI – U OLIMPIA CLUJ 2-6 Au marcat: Laiu ’29, Hornea ’53 / Batea…