- CSU Alba Iulia și Industria Galda se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, pe Stadionul „Cetate”, intr-un derby care ar putea decide, in mare parte, echipa campioana a Ligii a IV-a. Echipa lui Mihai Manea are un sezon perfect, cu 14 victorii și un egal, iar o victorie pe „Cetate” le-ar da un avans…

- E derby sambata pe “Cetate” in Liga a 4-a: CSU Alba Iulia – Industria Galda, meciul ce decide campioana! Sambata, la ora 16.00, pe “Cetate” se disputa derby-ul Ligii a 4-a, urmand sa de infrunte primele doua clasate, CS Universitatea Alba Iulia și Industria Galda de Jos, echipe ce domina stagiunea.…

- Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 4-3, in fața celor de la CS FC Suciu de Sus, formație care conduce seria Sud a ligii a patra din Maramureș. Oaspeții de azi au 10 victorii in 11 partide... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liga a 4-a, prima etapa a returului: CIL Blaj, victorie in inferioritate la Ighiu, Industria, succes lejer cu Kinder Industria Galda de Jos ramane la 7 puncte distanța de liderul CS Universitatea Alba Iulia, dupa prima etapa a returului, cele doua formații urmand sa se dueleze sambata, in derby-ul primaverii,…

- CS Universitatea Alba Iulia, liderul la zi a Ligii a 4-a Alba, a debutat cu dreptul in retur, pe stadionul „Minaur” din Zlatna, formația condusa de Mihai Manea impunandu-se cu scorul de 3-0 (1-0) in meciul ce a deschis partea secunda a stagiunii. Golurile primei clasate au fost marcate de Baghiu (12),…

- Val. Dragan (Inter Unirea), golgheterul turului in Liga a 4-a, urmat de B. Sava (Energia Sasciori) și A. Gherman (Inter) In prima parte a campionatului Ligii a 4-a in cele 15 runde s-au marcat 431 de goluri, cele mai multe fiind reușite de CS Universitatea Alba Iulia, liderul eșalonului, cu 55 de reușite,…