Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Paul Bejenariu (CS Universitatea Alba Iulia) – campion mondial la powerlifting juniori | Zestre de medalii la Istanbul pentru albaiulieni Competitorii din Cetatea Marii Uniri au reușit rezultate excelente la Campionatul Mondial de Powerlifting destinat juniorilor, desfașurat la Istanbul in aceasta…

- Bacauanul Ștefan Cozma și coechipierii David Popovici, Alexandru Constantinescu și Patrick-Sebastian Dinu au caștigat aurul in finala probei de ștafeta 4×100 de metri liber, la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. „Extraordinara performanța pentru natația romaneasca la Campionatul…

- David Popovici a caștigat prima medalie de aur la Campionatul Mondial de juniori din Peru. A facut echipa cu Alexandru Constantinescu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu, iar baieții noștri s-au impus la 4×100 m liber. Sportivul de doar 17 ani a declarat la finalul cursei ca se bucura foarte tare de aceasta…

- Sebastian Pribeagu, sportiv legitimat la FC Argeș, a obținut locul al treilea la Campionatul Național – Juniori II (TOP 16), la tenis de masa. Evenimentul a avut loc la Moinești, in perioada 17-19 august.Sebastian a avut un parcurs solid pana in semifinale, unde a fost invins de Rareș Cueșdean (Steaua…

- Romania a participat cu zece echipaje in lotul de tineret, compuse din 43 de sportivi, si 11 echipaje in lotul de Juniori, compuse din 42 de sportivi. Campionatele Mondiale de tineret si junior, care au avut loc la varese, in Italia, i au adus Romaniei sapte medalii, trei una de aur, una de argint si…

- In perioada 14-17 iulie 2022 a avut loc in Ungaria Cupa Europeana de Juniori la Judo Paks. La aceasta competiție Florentina Ivanescu, legitimata la Clubul Sportiv Municipal Pitești, a obținut medalia de argint la categoria 63 kg. De asemenea, sportiva piteșteanca a obținut cu aceasta ocazie calificarea…

- Semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta au avut loc in aceasta seara, de la 19:26 si 19:31.David Popovici, nou record mondial juniori la proba 100 m liber: 47.13 secunde.S a calificat in finala cu cel mai bun timp. ...

- Echipele Academiei de Fotbal „Radu Rebeja” au obținut rezultate impresionante la Campionatul Republicii Moldova la fotbal pentru copii și juniori ediția 2021-2022. In total, Academia a fost reprezentanta la Campionat de 6 echipe, incepand cu U16 și pana la U11.