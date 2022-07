FOTO Cruzime fără margini într-un sat din Iași. Un cal a fost legat de gard și lăsat zile întregi fără apă și hrană Cruzime fara margini intr-un sat din Iasi, unde un localnic si-a lasat calul legat de un gard, fara apa si hrana, timp de patru zile. Bietul animal avea o leziune grava zona gatului, iar rana i s-a umplut de viermi. Abia politistii locali l-au observat in timp ce patrulau prin localitate si au chemat imediat un medic veterinar. Asta desi, timp de patru zile, zeci de localnici au trecut pe langa gardul individului si au vazut cum bietul cal se chinuie, dar nu au anuntat autoritatile.Acum animalul se afla in siguranta. Intre timp, poprietarul a fost identificat si risca o amenda de pana la 12.000… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

