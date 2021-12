FOTO Crucea Roșie: 248 de pachete alimentare și dulciuri pentru persoanele vulnerabile din Alba, in preajma sarbatorilor Cu prilejul sarbatorilor de Craciun, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba a inițiat o campanie umanitara, ajutand cu pachete alimentare și dulciuri 248 de familii vulnerabile din județul nostru. „Ne-am indreptat atenția catre familii cu dificultați materiale, cu copii și varstnici cu venituri reduse, astfel incat sa putem aduce o bucurie in casele lor, […] Citește FOTO Crucea Roșie: 248 de pachete alimentare și dulciuri pentru persoanele vulnerabile din Alba, in preajma sarbatorilor…