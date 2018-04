Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca se pregatește pentru nunta! Prezentatoarea TV a facut dezvaluirea, iar printre cei care i-au lasat un comentariu la postare se numara Corina Danila. Aceasta i-a transmis un pupic virtual Andreei Esca, cea care prezinta Știrile PRO TV de mai bine de 20 de ani.

- Monica Gabor și fiul vitreg, intr-o imagine emoționanta. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de micuțul Antony, care o pupa pe frunte. Comentariul lasat de Monica gabor in dreptul fotografiei a starnit reacții neașteptate din partea internauților. “Cine o iubeste…

- Fiica lui Florin Salam s-a pozat nemachiata și a postat imaginea pe contul de socializare. Fanii artistei au comentat imediat, mai ales ca au fost surprinși sa vada cat de bine arata Betty fara machiaj. Betty Stoian s-a pozat fara machiaj și imbracata intr-un tricou larg de culoare neagra. Fanii de…

- Simona Halep a postat pe Instagram cu o fofografie in care apare alaturi de Serena Williams. In imagine, cele doua sportive par sa se distreze de minune impreuna. Iar dupa ce au vazut forografia, fanii au parut foarte incantați. “Happy @serenawilliams is back”, a scris…

- Gabriela Cristea si fiica sa, Bella Victoria Margot, sunt din ce in ce mai frumoase. De cand micuta acesteia si a lui Tavi Clonda a venit pe lume, le-a daruit parintilor foarte multa liniste si echilibru in familie.

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- Una dintre cele mai celebre cantarețe de muzica pop din SUA a reușit sa scandalizeze din nou, fanii acesteia fiind șocați. Madonna a publicat pe contrul ei de Instagram o fotografie in care este de...