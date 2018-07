Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 43,7 mld. lei, la 30 iunie 2018

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 43,7 miliarde de lei, la 30 iunie 2018, in crestere cu 21,22% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit… [citeste mai departe]