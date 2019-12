Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ciobanașu, 23 de ani, și Vlad Gherman, 26 de ani, n-au un Craciun liniștit. In fiecare an, in casa lor - care este, de fapt, casa producatoarea serialului “Sacrificiul”, de la Antena 1, mama adoptiva a Cristinei - se aduna multa, multa lume, așa ca-i rost de galagie și bucurie, mai degraba.…

- Oana, Denis si Daniel, principalii actori ai serialului „Sacrificiul” ne-au dezvaluit ce se mai intampla pe platourile de filmare. Iar acum ii dam cuvantul Cristinei Ciobanasu, Iris in „Sacrificiul”.

- Toata lumea o știe din serialul ”Pariu cu viața” sau din producțiile de tip telenovela ”O noua viața”, ”Aniela”, toate produse de Ruxandra Ion, pe vremea cand era producator la MediaPro și Acasa TV. Dar povestea Cristinei insași pare desprinsa din telenovele, dar pentru moment are un curs fericit. Cristina…

- „Sacrificiul”, episodul 22. Lili a anunțat ca este insarcinata, iar Ștefan Oprea și-a dezvaluit marele secret. Leo și Diva au avut parte de un moment fabulos! Au dansat cu mișcari senzuale, in timp ce Bobi a consolat-o pe Irina.

- Nici el, nici Cristina Ciobanașu nu vorbesc foarte des despre viața lor privata, dar Vlad Gherman și iubita lui au intr-adevar multe lucruri de povestit. De exemplu, puțini oameni știu de relația stransa pe care simpaticul actor o are cu bunica lui, a carei zi de naștere a serbat-o chiar astazi.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman joaca impreuna in a cincea producție TV. Dupa “O noua viața”, “Pariu cu viața”, “O gramada de caramele”, “Fructul Oprit”, indragitul cuplu poate fi urmarit și in serialul “Sacrificiul”, difuzat la Antena 1. Cum au performat pe platourile de filmare am aflat direct…

- Formeaza unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz si sunt impreuna de 7 ani. Celebrii Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, indragitii actori din serialul "Sacrificiul" si-au deschis sufletele in fata reporterului special ”Acces Direct”, Dima Trofim. Iar, in timpul interviului, a avut loc o…

