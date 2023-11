FOTO Crimă la Livezile: un bărbat ar fost omorât în bătaie de iubitul fiicei sale Un barbat de 51 de ani a fost gasit omorat intr-un bloc din comuna Livezile. Suspectul este chiar iubitul fiicei sale. Barbatul ar fi fost omorat in bataie și ar fi fost gasit inconștient in casa, de soția sa. Barbatul de 51 de ani a fost gasit inconștient de catre soția sa, in locuința sa din Livezile. Aceasta a sunat la 112, insa, din pacate, echipajul medical ajuns la fața locului a fost nevoit sa constate decesul barbatului. Victima ar fi fost omorata in bataie și lasata inconștienta in locuința sa. Suspectul principal ar fi un barbat de 37 de ani, iubitul fiicei sale. Acesta a fost deja identificat… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

