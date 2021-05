Stiri pe aceeasi tema

- Daca la Miercurea Ciuc sfintirea bucatelor din ziua de Paste a dat un exemplu de civilizatie, Brasovul l-a urmat si l-a dus la un nivel superior: credinciosii s-au organizat singuri in noaptea de Inviere si au pastrat distanta la catedrala din Piata Sfatului

- Crestinii ortodocsi și greco-catolici sarbatoresc, astazi, Sfintele Pasti – sarbatoarea luminii si a bucuriei, considerata cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, care semnifica Invierea Domnului.

- Crestinii au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere in judetul Alba, reprezentand unul dintre cele mai importante ritualuri religioase de peste an. La Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, la miezul noptii, credincioșii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Sarbatoarea…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit Instituției Prefectului Caraș-Severin, cetațenii pot participa la slujba de Inviere respectand masurile de distanțare fizica și purtarea maștii! Instituția Prefectului Caraș-Severin informeaza ca, in perioada 1 mai-2 mai 2021, in intervalul orar 20:00-5:00, in toate localitatile…

- Sute de catolici au pastrat distanța la ceremonia de sfințire a bucatelor de Paște. La evenimentul religios credincioșii au stat la doi metri unii de alții și au purtat masca așa cum cere legea. De asemenea, pentru a reduce numarul de participanți, indemnul a fost sa participe la ritual doar un singur…

- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara. "Intotdeauna…

- Polițiștii brașoveni vor fi la datorie și la acest sfarșit de saptamana, pentru ca Paștele Catolic sa fie sarbatorit in condiții de siguranța și pentru a ne asigura de faptul ca prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemiei de Covid – 19 vor fi respectate. Efectivele de poliție planificate…