UPDATE 2: In jurul orei 05:40 echipele CRAB au finalizat lucrarile de remediere a avariei ce a afectat conducta de transport PREMO DN 600 si au fost initiate operatiunile specifice de punere in functiune a acesteia. „Estimam ca in jurul pranzului furnizarea apei potabile se va realiza la parametrii nominali de debit și presiune. In […] Articolul FOTO: CRAB a finalizat reparația conductei de pe strada Aeroportului. Vezi cand se reia furnizarea normala a apei in Bacau! – UPDATE a fost publicat in Ziarul de Bacau .