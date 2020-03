FOTO Cozi imense pentru marijuana în Olanda. Batavii stau ore în şir pentru a-şi face provizii Imagini inedite vin duminica din Olanda, unde autoritatile au anuntat sambata inchiderea scolilor pentru o perioada de trei saptamani si au extins duminica masura si la magazinele care vand produse din canabis. Coffeeshopurile sunt una dintre principalele atractii turistice ale Olandei, aceasta fiind prima tara din Europa unde s-a legalizat consumul de marijuana, dar majoritatea celor care au asteptat ore in sir pentru a-si face provizii sunt localnici. Magazinele s-au inchis de la ora locala 18:00, dar de la anunt si pana la inchiderea efectiva, olandezii au format cozi imense… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

