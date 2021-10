FOTO. Cozi imense la centrele de vaccinare, înaintea aplicării restricțiilor Cozi uriașe s-au format la mai multe centre de vaccinare din țara, cu mai puțin de doua zile inainte de aplicarea restricțiilor impuse de guvern. In București, unde este organizat un maraton al vaccinarii, 21.796 de persoane s-au vaccinat in doar 24 de ore. Astfel, o coada uriașa era semnalata, sambata dupa-amiaza, la Centrul de […] The post FOTO. Cozi imense la centrele de vaccinare, inaintea aplicarii restricțiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Centrul plutitor de recuperare pentru copiii cu dizabilitati, inaugurat cu mare fast la Mahmudia de catre Raluca Turcan și autoritațile locale, s-a scufundat la mai puțin de o luna de la taierea panglicii. “Am vazut multe comentarii politice si toata lumea spune ca este o imagine urata“, a reacționat…

- Comercianții incurajeaza campania de vaccinare și recurg la tot felul de metode pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. In mallul Grand Arena din București, au aparut reducerile la haine in baza certificatului de vaccinare. Astfel, conform unui anunțat postat in fața unui magazin, cumparatorii…

- Doi barbați din din municipiul Drobeta-Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat, fara drept, o aplicație informatica și au generat 96 de adeverințe de vaccinare false, care atesta, in mod nereal, ca persoanele care au primit adeverințele au fost imunizate impotriva Covid-19.…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost sancționata contravențional de IPJ Iași dupa ce a blocat procesul de vaccinare și a provocat un scandal monstru, informeaza RFI. Direcția de Sanatate Publica Iași a depus plangerea. Ca urmare a scandalului provocat de senatoare, mai multe persoane au ramas nevaccinate,…

- Mii de filipinezi au petrecut noaptea pe trotuare ca sa nu iși piarda randul la centrele de vaccinare anti Covid-19. Imaginile cu mulțimea enorma de filipinezi care vor sa se imunizeze au facut inconjurul lumii. Manila va intra in carantina, de aici disperarea oamenilor de a se vaccina inainte de impunerea…

- Președintele Klaus Iohannis a respins, miercuri, impunerea de masuri discriminatorii pentru persoanele nevaccinate. El a spus ca pandemia poate fi depașita prin vaccinare, nu prin discriminare și a indemnat Guvernul sa fie rezonabil atunci cand gandește campania de vaccinare. Președintele a facut aceste…