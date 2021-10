Stiri pe aceeasi tema

- Romania este SUB media mondiala de vaccinare anti-COVID: 30%, fața de 45% in restul lumii Romania este SUB media mondiala de vaccinare anti-COVID: 30%, fața de 45% in restul lumii „Ne-am batut joc de ce am avut in mana”, a declarat raed Arafat la DigiFM, joi dimineața, fiind intrebat daca puteam evita…

- In curtea Spitalului Universitar de Urgența București ambulanțele cu persoane infectate cu coronavirus stau la coada, medicii incercand sa gaseasca un pat pentru fiecare pacient. La solicitarea medicilor, au fost instalate doua corturi, unde pot fi tratați cate 10 persoane. Dr. Silvia Nica, șeful Unitații…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența din Craiova se confrunta cu un val de pacienți Covid fara precedent. Duminica noapte, toate locurile de terapie intensiva erau ocupate. Alți 30 de pacienți așteptau in izolatorul Unitații de Primiri Urgențe (UPU) eliberarea unui loc. Ca urmare a presiunii enorme,…

- Bolnavii erau internați in spitale Sase decese au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, este vorba despre 3 barbati si 3 femei, internati in spitale din judetele Botosani, Caras-Severin,…

- Lucrarile de extindere a Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si de construire a heliportului de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau vor fi intarziate din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean, Valentin Ivancea. Acesta a precizat ca, in momentul de fata, lucrarile…

- Un barbat din Indonezia a fost arestat dupa ce s-a deghizat in sotia sa pentru a putea zbura cu avionul, scrie CNN. Acesta a fost identificat doar cu initialele „DW” si s-a imbarcat intr-o calatorie de la Jakarta la Ternate, purtand imbracaminte traditionala musulmana.

- COVID-19 este o boala ce poate fi persistenta si genera simptome de lunga durata, potrivit unui studiu realizat de cercetatori elvetieni care arata ca peste un sfert dintre bolnavii adulti care au depasit boala au prezentat simptome chiar si dupa sase luni, relateaza EFE, potrivit Agerpres. La…