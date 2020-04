Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat marti ca a extins ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, procurorii sustinand ca decesele unor pacienti diagnosticati cu coronavirus au legatura cu "activitatea ilicita" desfasurata de functionarii publici din sistemul medical.…

- VIDEO! Percheziții la Spitalul Județean din Pitești! Masti, manusi și dezinfectanți, sustrase de un angajat. In cursul acestei zile, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au efectuat 4 percheziții,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu a montat linia de testare biologica PCR si urmeaza sa mai cumpere doua aparate de testare rapida, iar testarea efectiva pentru noul coronavirus va fi posibila cand vor sosi testerele, au anuntat, marti, atat reprezentantii spitalului, cat si cei…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca contribuie la eforturile spitalelor din oraș de a diagnostica rapid testele prelevate de la persoane suspecte de infectare cu virusul

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au inceput, miercuri, instalarea a doua corturi medicale la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta si la cel de Boli Infectioase, pentru realizarea pretriajului pacientilor. Potrivit inspectorului sef…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența, in premiera pentru Cluj-Napoca, a lansat in regim de proiect-pilot, un sistem de tele-asistența medicala, implementat in parteneriat cu Clusterul Cluj IT și Compania Spectator din Olanda. Telemedicina presupune consultații oferite la distanța, prin intermediul atat…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea unei sectii de cardiologie interventionala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei”, proiect in valoare de peste 8,2 milioane lei, se arata intr-o informare transmisa, luni, de biroul de presa…

- O alta zi in care suferinta intalneste speranta, in care 4 romani vor putea primi o noua sansa la viata prin transplant, de aceasta data la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare. Sincere condoleante, multumiri si profund respect familiei unui tanar de 31 de ani din Baia…