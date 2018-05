Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea a ajuns, de urgența, la spital! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Vedeta a preferat sa-și petreaca vacanța de 1 Mai in Austria alaturi de prietenii ei de suflet. Dar nu se aștepta sa aiba parte de o vacanța cu peripeții. Madalina Ghenea a […] The…

- O fetita de patru ani, din Miercurea Ciuc, a fost internata in spital, duminica, dupa ce a mancat o prajitura care continea marijuana, Politia declansand o ancheta pentru a stabili toate aspectele legate de acest eveniment.

- Un bucatar celebru care a participat la show-ul TV Masterchef a murit in timpul maratonului de la Londra, informeaza Sky News. Concurentul Masterchef Matt Campbell a murit la varsta de 29 de ani dupa ce s-a prabusit in timpul maratonului de la Londra. Barbatul a alergat peste 22 de…

- O fetita de 11 ani a ajuns la spital, vineri seara, dupa ce o barna s-a dislocat si a cazut peste ea, intr-un loc de joaca dintr-un parc din municipiul Sibiu, iar Politia a deschis dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc in parcul din cartierul Valea Aurie, unde o barna care are inele de…

- Andreea Raicu a fost internata de urgenta, inainte de Noaptea de Inviere, anuntul fiind facut chiar de fosta prezentatoare TV pe contul personal de Instagram. Desi nu a dat informatii suplimentare despre diagnostic, ea le-a transmis fanilor ca va avea nevoie de o perioada de liniste pentru a se recupera.…

- Cunoscuta prezentatoare TV Andreea Raicu a ajuns de urgența in spital, in preajma sarbatorilor pascale. Deși nu vorbește foarte mult despre viața ei privata, vedeta a postat un mesaj pe pagina sa de pe o rețea socializare in care le-a explicat fanilor ei situația. Totuși, vedeta a omis motivele pentru…

- Patru angajați ai unui spital din India au fost suspendați, dupa ce pe Internet a aparut o filmare in care victima unui accident rutier are la capul patului drept perna propriul picior amputat. „Patru membri ai personalului, incluzand doi medici, au fost suspendati, o ancheta fiind solicitata…

- Anda Adam a facut publica prima fotografie dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la picior, scrie click.ro. Desi initial a crezut ca durerile vor disparea dupa o perioada de repaus, artista s-a vazut nevoita sa accepte operatia. Medicii i-au pus diagnosticul: ruptura de ligament. Ea va ramane…