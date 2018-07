Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Vaslui cauta un copil, de 15 ani, care a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce acesta din urma a fost lovit, de catre doua persoane necunoscute, scrie realitateasportiva.net.

- Politistii din Vaslui cauta un copil, de 15 ani, care a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce acesta din urma a fost lovit, de catre doua persoane necunoscute. Potrivit IGPR, la data de 5 iulie 2018, ora 12.15, politistii din Vaslui au fost sesizati de tatal minorului despre faptul ca ,…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din mașina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, copilul…

- Politistii din Vaslui au demarat cautarile in cazul unui adolescent de 15 ani care a fost rapit, joi, de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, baiatul a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din masina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Baiatul a fost implicat intr-un conflict, iar politistii l-au imobilizat si l-au incatusat, incidentul fiind filmat de o ruda a adolescentului care a distribuit in spatiul online inregistrarea. "Sunt efectuate verificari prin Compartimentul de Control Intern. A fost vizionata filmarea aparuta…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui a dispus verificari in cazul unor politisti acuzati ca ar fi agresat un adolescent in momentul in care au incercat sa il imobilizeze, informeaza Agerpres.ro. Baiatul a fost implicat intr un conflict, iar politistii l au imobilizat si l au incatusat,…

- Potrivit primelor informatii, un tramvai a intrat intr-o masina, care a ricosat peste copil. Baiatul, policontuzionat, cu leziuni minore, a fost preluat de o ambulanta si dirijat catre sectia de Primiri Urgente a Spitalului "Sf. Maria". Vom reveni cu amanunte.