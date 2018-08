FOTO: Copil de șase ani din Neamț, înecat în Siret în timp ce se afla la scăldat Un copil de aproximativ șase ani este cautat de pompierii din Neamț, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-a inecat in raul Siret in timp ce se afla la scaldat in zona municipiului Roman. Nu mai puțin de 28 de persoane au murit inecate de la inceputul sezonului cald in județul Neamț. O noua tragedie s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, in județul Neamț, dupa ce un copil de aproximativ șase ani a fost inghițit de apele raului Siret, in zona municipiului Roman. Baiatul se afla la scaldat impreuna cu mai mulți prieteni cand, la un moment dat, a fost luat de curenți și tras la fundul apei. Un barbat care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

