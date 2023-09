Stiri pe aceeasi tema

- Cu o saptamana pana la inceperea noului an de invațamant unitațile școlare se afla in plina activitate de pregatire a spațiilor și a logisticii specifice. Cele mai multe au pus la punct toate detaliile și așteapta ca elevii sa revina in banci. In Piatra Neamț o problema este la Școala Gimnaziala nr.…

- Poluarea cu plastic nu a a ajuns doar in cele mai indepartate regiuni ale lumii, fragmente foarte mici fiind depistate nu de mult in zapada din Antarctica, ci și in cele mai ascunse cotloane ale organismului. Oamenii de știința au descoperit ca particulel

- Oamenii corecți respecta legile și reglementarile in vigoare, așa este normal intr-o societate. Baieții deștepți nu se incurca cu așa ceva, ei fac propriile legi și reglementari, dupa cum le trece prin minte. Oamenii corecți așteapta sa primeasca autorizații de la primarie, de la ISU, de la…

- Asociația My Banat, in calitate de partener in cadrul proiectului Oglinda de lemn II, și Asociația Biserici Inlemnite, va invita la Povergina! Sa ne regasim in jurul Bisericii de lemn reintregita! Timp de doua zile ne vom intalni cu localnicii, vom sta la masa impreuna și vom depana poveștile locului…

- FOTO: Copiii de la Școala de vara din pridvorul Bisericii ,, Sfantul Ioan Botezatorul” s-au intalnit cu pompierii Pompierii prezenți la Școala vara de la Parohia „Sf. Ioan Botezatorul” din municipiul Botoșani Fiecare acțiune de informare și educare preventiva desfașurata inseamna, de fapt, un pas…

- Guvernul Ciolacu pregatește in aceasta perioada o ordonanța de urgența privind unele masuri fiscale menite sa reduca deficitul bugetar. Actul normativ va fi adoptat in cursul acestei luni. Potrivit unor informații vehiculate in ultimele zile, ar putea fi vizate și normele care reglementeaza sponsorizarile…

- Dan Helciug, in varsta de 48 de ani, a facut parte din echipa de televiziune a emisiunii „Rivalii” de la TVR, iar recent a fost vazut in Veneția, insa nu pentru a susține un concert și nici in vacanța cu familia. Interpretul a dezvaluit ce planuri are pe plan muzical.„Sunt in continuare creativ și am…

- FOTO: Copiii aflați in tabara in Alba au primit sfaturi de la polițiști și jandarmi. Care sunt recomandarile oamenilor legii Copiii aflați in taberele de agrement din Ighiu, Tauți și Albac au luat parte la intalniri, in aceasta saptamana, cu polițiști și jandarmi. Oamenii legii au organizat activitați…