Copiii de la doua gradinițe din Aiud, cu predare in limba romana, respectiv maghiara, au sarbatorit impreuna cei 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Au prezentat costume naționale și au jucat Hora Unirii. Copiii grupei mari de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, insoțiți de educatoarele Rozalia Nemeș și Adina Herța, […] Citește FOTO: Copii de la doua gradinițe din Aiud, cu predare in limba romana și maghiara, au sarbatorit impreuna Mica Unire in Alba24 .