Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile au facut ravagii in mai multe zone din țara. In zona Transfagarasanului au fost pusi la pamant mai mulți copaci, iar in judetul Dambovita au existat zone inundate. Sunt in vigoare atenționari hidrologice tip Cod galben care vizeaza cursuri de apa din mai multe judete.

- Dezastru in capitala dupa ploaia de ieri. Mai mulți copaci au fost smulși, crengi rupte, cabluri doborate și acoperișuri distruse. Astfel, edilul capitalei, Ion Ceban roaga cetațenii sa fie atenți pe strazi sau curți pana serviciile municipale vor interveni pe fiecare strada.

- Pompierii militari si civili din judetul Suceava au intervenit, duminica, pentru a indeparta efectele furtunii. S-au inregistrat stalpi de telefonie si copaci, cazuti pe carosabil, dar si curti, subsoluri si gospadarii, inundate, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intervenții la foc automat, marți, pentru pompierii din Timiș. Salvatorii au fost chemați sa intervina la 16 incendii de vegetație uscata și culturi agricole. Flacarile au distrus peste 130 de hectare de grau și rapița, dar și 80 de vegetație uscata. Salvatorii fac inca o data apel la responsabilitate.

- Meteorologii au emis, vineri, trei avertizari de Cod portocaliu pentru mai multe localitați din Timiș. In urma ploii insoțite de vant puternic, pompierii de la ISU Timiș au intervenit la opt apeluri primite prin numarul unic de urgențe 112.

- Vremea rea a lovit si Constanta.Copaci cazuti peste masini parcate, locuinte inundate, copaci cazuti sau persoane ramase blocate cu masina in intersectii din oras. Un astfel de caz s a inregistrat la intersectia dintre strada Chiliei cu Nicolae Iorga din municipiu. Un copac a cazut peste o masina marca…

- Mai multe curti din satul Romanesti au fost inundate, sambata, iar pompierii damboviteni intervin si pentru degajarea unor copaci cazuti din cauza vantului puternic in comuna I.L. Caragiale, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres."Pompierii de la Garda Potlogi intervin in satul Romanesti cu o autospeciala…