Fortul 13, simbol al represiunii comuniste, este transferat din administrarea Penitenciarului Jilava in administrarea Consiliului Judetean Ilfov si urmeaza sa fie consolidat si restaurat. „Ma bucur enorm sa vin cu aceasta veste catre dumneavoastra. Ce inseamna asta? Ca Fortul 13 Jilava va fi consolidat, conservat, restaurat și valorificat din punct de vedere turistic și cultural, […]