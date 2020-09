Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Buzau au desfașurat perchezitii pe raza municipiilor Buzau și Ramnicu Sarat la sediile și punctele de lucru ale organizațiilor agricole In aceasta dimineața, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau,…

- Șapte barbați din comuna Vernești au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa o descindere in forța a polițiștilor la mai multe locuințe. Ieri, peste 30 de politisti de investigații criminale, ordine publica si din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii efectueaza, marti, perchezitii la mai multi agenti economici din municipiile Buzau si Ramnicu Sarat, dar si din localitatile invecinate, intr-un dosar ce vizeaza infractiunea de trafic cu substante periculoase, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "In dimineata aceasta (marti…

- Perchezitii in Buzau. Sunt vizati traficanti de fosfura de aluminiu, substanta mortala pentru oameni, folosita ilegal pentru deratizare/ dezinsecție. Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu sprijinul politistilor specializati…

- O ampla ancheta ce urmarește sursa plasarii pe piața a fosfurii de aluminiu, substanța extrem de toxica care i-a ucis pe cei doi copii din Iași, zilele trecute, și alte trei persoane, cu un an in urma, la Timișoara, vizeaza și afaceriști din Buzau. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau efectueaza 10 perchezitii in cadrul unui dosar penal care vizeaza fapte de trafic cu fosfura de aluminiu. La data de 1 septembrie 2020, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu sprijinul…

- Politistii buzoieni, cu sprijinul politistilor specializati in domeniul chimic, biologic, radiologic si nuclear, fac marti 10 perchezitii in municipiile Buzau si Rm.Sarat si in localitatile limitrofe la persoane banuite de trafic de substante periculoase, fosfura de aluminiu, relateaza News.ro.Potrivit…

- Pe 21 iulie, politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase s-au autosesizat ca urmare a unui denunt privitor la faptul ca o persoana, de 32 de ani, din municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, s-ar afla in municipiul Constanta, avand asupra sa o arma neletala, detinuta…