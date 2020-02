Stiri pe aceeasi tema

- Primul domeniu schiabil pentru care autoritațile locale au facut deja pași și s-au apucat sa solicite avizele necesare a pornit cu stangul. Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Nasaud a respins avizul de mediu solicitat de Primaria Rodna. Se pare ca autoritațile locale nu au atașat la dosar toate…

- Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA in Romania, transmite, in mesajul de Anul Nou, ca „a sosit momentul ca romanii sa-și reafirme rolul de frunte in Europa și in lume”. Ambasadorul afirma ca este nevoie de o serie de masuri, printre care menționeaza o reforma judiciara, intarirea anticorupției,…

- Incepand cu 1 ianuarie 2020, Guvernul a decis sa mareasca salariul minim pe economie. Aceasta modificare a fost facuta publica in Monitorul Oficial, tot acolo se explica si majorarea salariului minim brut pe economie, de la suma de 2080 de lei, la 2230 de lei. Astfel, romanii care au inregistrat in…

- Europa nu se poate apara singura, a declarat marti ministrul de externe german Heiko Maas, adaugand ca "fara SUA in Germania si in Europa, nu suntem capabili la ora actuala sa ne gestionam singuri securitatea", informeaza dpa. Prezent la forumul de politica externa organizat la Berlin de Fundatia Koerber,…

- Domeniul digital este inca puternic dominat de barbati, dar Europa se poate lauda cu o generatie puternica de antreprenoare ale caror start-up-uri isi propun sa schimbe lumea in bine. Spunem astazi o parte din povestile acestor femei si idei. La nivel european, doar un sfert din locurile de munca din…

- Publicatia de cybersecurity SC Media UK a publicat, marti, lista celor 50 de femei cu influenta in domeniul securitatii cibernetice in Europa in anul 2019, top in care au fost incluse si doua romance, Maria-Manuela Catrina si Andrea Radu, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, Maria-Manuela…

- Romania produce anual aproape 6 milioane de tone de deșeuri. Romania se afla pe ultimele locuri in Europa cand vine vorba de reciclare. Sunt statistici alarmante nu doar titluri de știri. Ca sa imbunatațim asta avem nevoie de cadrul potrivit. Nu e de ajuns sa vrem sa reciclam. E nevoieca toți cei implicați…