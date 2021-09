Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea a avut loc pe timpul unui studiu desfasurat in zona Canaraua Fetii din judetul Constanta. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj Napoca, prin cercetatorii de la Disciplina Parazitologie si Boli parazitare Facultatea de Medicina Veterinara , a anuntat descoperirea…

