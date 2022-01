FOTO: Coliziune între un autoturism și o autoutilitară, în Florești! Un bărbat a ajuns la spital In aceasta seara, polițiștii din Nasaud au intervenit la un accident produs pe Drumul Județean 172, in localitatea Florești. Din primele verificari efectuate la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat de 41 de ani din Cociu, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Nimigea– Beclean, a intrat in coliziune cu o autoutilitara parcata in afara parții carosabile și care a fost proiectata in poarta de acces a unui imobil. Accidentul s-a soldat cu ranirea conducatorului auto care a fost transportat la spital. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. … Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

