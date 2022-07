Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele europene reprezinta un bun prilej atat pentru cadrele didactice, cat și pentru elevi de a lua contact cu participanții la educație din alte sisteme, de a face schimburi interculturale, de a vizita și de a privi lucrurile și prin ochii celuilalt. Marturie stau gandurile pe care ni le-au transmis…

- In weekend, Gica Baciul, cel mai varstnic locuitor din comuna Manzalesti și unul dintre veteranii buzoieni, și-a deschis ograda pentru participanții la primul reality show in social media din Romania – Treasure Games in The Park: Ținutul Buzaului. El este recunoscut pentru faptul ca este o gazda primitoare.…

- Pregatirea constanta, pe tot parcursul vieții de adult este importanta, in contextul modificarilor de pe piața muncii. Educația și perfecționarea sunt importante pentru buna pregatire profesionala, dar și pentru a fi competitivi. Piața muncii este intr-o continua schimbare, acesta fiind și motivul…

- „Casatoria” , scrisa in anul 1833, mai poarta inca „aroma” ironiei gigantice a autorului, N. V. Gogol, și capacitatea lui de a arata totul dintr-o latura amuzanta. Piesa a fost foarte bine valorificata de regizorul Slava Sambriș, care a creionat foarte bine personajele afectate de ipocrizie și fals,…

- Comisarii Garzii de Mediu Buzau continua acțiunile de verificare a modului in care sunt depozitate deșeurile in localitați, cunoscute fiind „peisajele” cu maldare de gunoaie aruncate pe campuri sau chiar pe marginea drumurilor care tranziteaza comunele. Mai multe unitați administrativ-teritoriale (UAT)…

- O delegație militara NATO s-a aflat in țara noastra, in perioada 9-13 mai, intr-o activitate ce a vizat atat procesul de cunoaștere a specificului forțelor aeriene NATO, a evoluției eAP pe flacul estic al NATO, cat și intarirea relațiilor bilaterale intre subofițerii de comanda din forțele aeriene aliate.…

- Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilitați a fost inaugurat luni, 2 mai, in incinta fostului Punct Termic 20, din zona strazii Cuza Voda, acolo unde buzoienii care se afla in situații speciale cauzate de probleme de sanatate, iși vor putea petrece timpul intr-un mod placut. „Acest proiect, care…

- Publicistul Dumitru K. Negoița, fondator al filialei buzoiene a Asociației „Liga Scriitorilor Romani”, s-a stins din viața sambata trecuta, in ajunul Paștelui. Anunțul a fost facut de Ion Nicolescu pe pagina de Facebook a filialei buzoiene a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania: „Un neobosit…