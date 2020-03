Stiri pe aceeasi tema

- Circa 7.000 de metri cubi de deseuri de plastic sub forma de baloti compacti sunt depozitati pe platforma de la Pata Rat al Regiei de Administrare a Domeniului Public (RADP) din Cluj-Napoca. Deseurile provin din Italia si vor fi prelucrate in statia de piroliza de la groapa de gunoi, a confirmat pentru…

- Al 15-lea caz de coronavirus a fost confirmat duminica dupa-amiaza in Romania. Pacienta este o femeie in varsta de 70 de ani, din Mureș, au anunțat autoritațile. Femeia a fost adusa, noaptea trecuta, la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. La Cluj, in acest moment sunt internate doua persoane…

- Adriana Pistol a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca in Romania inca nu poat fi declarata epidemie de coronavirus cu doar opt cazuri depistate. Ea a spus ca trebuie sa ne așteptam la creșterea numarului de romani infectați, in special in randul celor care au avut contact direct cu cei…

- Circa 7.000 de metri cubi de deseuri de plastic sub forma de baloti compacti sunt depozitati pe platforma de la Pata Rât al Regiei de Administrare a Domeniului Public (RADP) din Cluj-Napoca. Deseurile au inscriptii doar în limba italiana, fapt care sugereaza ca ar proveni din Italia.…

- Circa 7.000 de metri cubi de deseuri de plastic sortate sunt depozitati pe platforma depozitului de la Pata Rat al Regiei de Administrare a Domeniului Public (RADP) din Cluj-Napoca. Deseurile au fost impachetate sub forma de baloti compacti, fapt care sugereaza faptul ca gunoiul a fost transportat cu…

- Circa 7.000 de metri cubi de deseuri de plastic sub forma de baloti compacti sunt depozitati pe platforma de la Pata Rat al Regiei de Administrare a Domeniului Public (RADP) din Cluj-Napoca. Deseurile au inscriptii doar in limba italiana, fapt care sugereaza ca ar proveni din Italia. Garda de Mediu…

- Circa 7.000 de metri cubi de deseuri de plastic sub forma de baloti compacti sunt depozitati pe platforma de la Pata Rat al Regiei de Administrare a Domeniului Public (RADP) din Cluj-Napoca. Deseurile au inscriptii doar in limba italiana, fapt care sugereaza ca ar proveni din Italia. Garda de Mediu…

- Soferii de TIR-uri au inceput sa refuze cursele catre statele afectate de coronavirus, in special catre Italia, tara cu care Romania are importante schimburi comerciale, a declarat pentru „Adevarul” Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT).