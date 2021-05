FOTO. Clădirea Universității de Vest de pe str. Paris, reabilitată cu bani europeni Cladirea de pe strada Paris, deținuta de Universitatea de Vest din Timișoara este in proces de reabilitare. Valoarea totala a investiției este de 11,1 milioane lei, bani asigurați prin Regio-POR 2014-2020. Proiectul cuprinde extinderea cu un corp nou de cladire și mansardarea construcției existente. Vor rezulta 15 sali de seminar și trei de curs, destinate celor 1.450 de masteranzi și doctoranzi, alaturi de cadre didactice de la cinci facultați ale UVT. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

