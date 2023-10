Stiri pe aceeasi tema

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…

- DECIZII… In timp ce la Curtea de Apel Iași instanța are de judecat contestația depusa de Dumitru Buzatu impotriva masurii arestarii preventive, la Vaslui, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, il instaleaza oficial in fruntea organizației județene a partidului pe europarlamentarul de Bacau, Dragoș…

- MUZICA… „Violonistul Diavolului” vine la Vaslui. Este vorba despre Mani Neumann, cunoscut publicului din Romania in urma colaborarii sale de lunga durata cu formatia Phoenix. Acesta va sustine, impreuna cu formatia sa, Trio farfarello, un concert in cadrul turneului national inedit, care da artei o…

- EXPLICAȚII… Potrivit unor surse, Ioan Buruiana, fostul director economic al DGASPC Vaslui, este audiat in aceste momente de procurorii DNA Iași. Acesta da declarații cu privire la dosarul mitei de 1,25 milioane lei, primita de Dumitru Buzatu. Vremea noua a incercat sa-l contacteze pe Ioan Buruiana,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui este la puscarie REVOLUTIA DNA-ului…Este sfarsitul lui Dumitru Buzatu, ultimul baron al Romaniei. A fost rapus dupa cea mai spectaculoasa operatiune a procurorilor DNA, care va fi pe viitor sursa de inspiratie pentru cursurile de anticoruptie ale viitorilor magistrati.…

- EXCLUSIV… Ziua de 22 septembrie va ramane in memoria vasluienilor drept ziua in care au scapat de cel mai lacom stapan pe care județul l-a avut in ultima suta de ani. Dumitru Buzatu a fost decapitat din fruntea județului de procurorii DNA care l-au prins cu mața-n sac. Astfel toata Romania l-a vazut…

- Recunoscut ca cel mai frumos parc din Romania, Parcul Copou din municipiul Vaslui a suferit avarii de pe urma furtunii. Copaci rupți, ornamente puse la pamant, alei pline de funze și crengi rupte de furtuna e bilanțul celor cateva minute de vant puternic. Intr-una din imaginile suprinse se poate observa…

- POCINOG… Pe strazile asfaltate ale municipiului Huși, pe unde civilizația și-a facut loc, aducand asfaltul in locul batranelor pietre de rau, șoferii trebuie totuși sa circule cu grija! Pe carosabilul intins aparent ca-n palma odata, se ivește de nicaieri cate o groapa, care nu „iarta” niciun fel de…