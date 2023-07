FOTO. Cisternă încărcată cu GPL, răsturnată pe o stradă din Ploiești O cisterna care transporta gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat, sambata dupa-amiaza, intr-o zona de la periferia Ploiestiului. Compartimentul in care se afla gazul nu este avariat, in schimb, din rezervor se scurge motorina. Pompierii au izolat zona. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc pe soseaua Mihai Bravu, in apropierea unei uzine care repara utilaj […] The post FOTO. Cisterna incarcata cu GPL, rasturnata pe o strada din Ploiești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O cisterna care transporta GPL s-a rasturnat, sambata, pe o strada din Ploiești, rezervorul de carburant prezentand avarii. Sunt scurgeri de motorina și zona a fost izolata.Potrivit ISU Prahova, sunt asigurate masuri specifice in zona accidentului rutier din Ploiești, str. Mihai Bravu, zona Liceului…

