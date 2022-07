FOTO. Cisternă care transporta apă, răsturnată pe un drum din Bistrița-Năsăud. Șoferul a murit strivit în cabină O cisterna care transporta apa s-a rasturnat, luni, pe un drum din judetul Bistrita-Nasaud. Soferul autovehiculului a fost blocat in cabina si a fost nevoie de interventia echipajului de descarcerari grele pentru ca acesta sa fie scos, decedat, dintre fiarele acesteia. Accidentul a avut loc pe drumul care face legatura intre localitatile Pintic si Posmus […] The post FOTO. Cisterna care transporta apa, rasturnata pe un drum din Bistrița-Nasaud. Șoferul a murit strivit in cabina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in urma cu puțin timp, dupa ce s-a rasturnat cu autocisterna plina cu apa. Accidentul s-a produs intre localitațile Pintic și Posmuș. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, intre localitațile Pintic și Posmuș. Se pare ca șoferul unei autocisterne cu apa a pierdut controlul volanului…

- UPDATE. In urma accidentului de la Sinești, 4 persoane au decedat, iar 5 au fost transportate la spital. Un minor a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. 2 persoane transportate la Spitalul Municipal Urziceni. Alte 2 persoane la o unitate spitaliceasca din București. Știrea…

- Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit, a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiata timp de cateva ore de politistii ieseni, potrivit news.ro. Soferita a ajuns la sediul Politiei din Iasi vineri la pranz, fiind audiata timp de…

- O femeie și copilul ei au fost loviți in plin de o mașina, joi dimineața, in timp ce incercau sa treaca strada. Din nefericire, fetița, care avea 8 ani, a murit pe loc. Accidentul s-a produs in comuna Plopu din județul Prahova. La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, dar și Poliția…

- Cristiano Ronaldo a anunțat, pe Twitter, ca fiul sau nou-nascut a murit. Starul lui Manchester United aștepta gemeni, cu partenera sa Georgina Rodriguez. O declarație a cuplului a confirmat, luni, decesul bebelușului. Fiul nou-nascut al lui Cristiano Ronaldo a murit, potrivit unui anunț postat luni…

- Cea de-a 53 a zi a invaziei ruse in Ucraina este cea in care expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care au rezistat pana acum in portul strategic Mariupol. Administrația lui Putin a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Președintele Ucrainei…

- Un urs a fost lovit, joi seara, de doua masini, consecutiv, in timp ce incerca sa traverseze DN1. Accidentul s-a produs in zona localitații Cornu, din județul Prahova. Ursul si-a facut aparitia pe DN1, joi 14 aprilie, iesind dintr-o zona cu multa vegetatie aflata pe marginea drumului, fugarit din cate…

- Trei oameni au murit și trei au fost raniți in urma unui accident rutier in Bacau, care a fost provocat de un șofer de 78 de ani, care conducea cu 210 kilometri pe ora pe E85, cunoscut ca „Drumul Morții”. Accidentul a avut loc langa localitatea Racaciuni. Patru mașini au fost avariate. Potrivit IPJ…