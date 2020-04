FOTO! “Cireșe de MAI” „Cand dai, la inceput dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce esti.” Anul acesta in a treia zi de Paște, bunica Marioara avea sa treaca poate, prin cumpana vieții sale. Atunci, in cateva minute cat a lipsit de langa cei șase nepoței, un scurtcircuit a transformat […] Articolul FOTO! “Cireșe de MAI” apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

