- Liderul social-democratilor Marcel Ciolacu a subliniat vineri, la Iasi, ca sunt tot mai putine atacuri intre PNL si PSD. „Sunt tot mai putine. Cred ca romanii asteapta de la noi solutii… si am venit cu ele in coalitie, fiind promovate in Guvern in zona de energie. Continui sa cred ca cea mai importanta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca a constatat tot mai putine atacuri in coalitie intre reprezentantii PNL si PSD, el precizand ca romanii asteapta solutii, in special legate de problemele privind facturile la energie. Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa la Targu Frumos, judetul…

- Președintele Klaus Iohannis le-a cerut liderilor PNL și PSD, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, sa renunțe la razboiul politic din coaliția de guvernare, in contextul in care e de așteptat un razboi veritabil la granițele țarii, susțin surse politice pentru ziare.com. ,,Președintele ne-a transmis sa ne…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre renegocierea PNRR in privinta procentului alocat din PIB pentru pensii, ca este trecut in acord o contributie la Pilonul II care poate sa ramana in continuare, dar sa nu fie prinsa in acest procent. ”Exista solutii tehnice”,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, ca o eventuala evaluare a ministrilor este „atributul prim-ministrului”, in contextul cererilor de demisie venite dinspre reprezentanti ai Partidului Național Lieral la adresa ministrului social-democrat al Sanatatii si dinspre…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca nu s-a ajuns la un consens in Coaliție pe tema certificatului COVID, pe care insa nu-l considera singurul instrument pentru combaterea pandemiei și in cazul caruia este „cam tarziu” sa fie introdus printr-o lege astfel incat sa fie aplicat…

- „Ziua Naționala este cel mai bun prilej pentru a deschide un nou capitol, in care TOȚI romanii sa fie parte”, afirma președintele PSD, Marcel Ciolacu, in mesajul transmis de 1 Decembrie. Președintele Camerei Deputaților afirma ca oamenii simpli, care muncesc, sunt cei care „țin pe umerii lor aceasta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…