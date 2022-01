FOTO Cine este polițistul care a ucis joi o fetiță pe trecerea de pietoni Evenimentul tragic de ieri, in care un polițist a dat cu mașina peste doua fetițe, iar una din acestea a decedat, a starnit numeroase controverse. Unele surse spun ca polițistul nu s-ar fi aflat in misiune in momentul in care le-a spulberat pe trecerea de pietoni pe cele 2 fetițe. sursa: Realitatea Intre timp, ancheta privind tragedia provocata de polițist continua, pentru ca acesta nu a fost pus inca sub acuzare. Nici expertiza tehnica a autospecialei nu a fost efectuata, pana vineri la pranz, pentru ca procurorii nu și-ar fi dat acordul. Intre timp, au aparut și alte detalii controversate din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

