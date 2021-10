Stiri pe aceeasi tema

- O toaleta publica din Targu Mures a fost transformata intr-o sala de expozitie pentru arta contemporana. Peretii de faianta au fost inveseliti cu picturi sau fotografii, iar mobilierul a capatat culori noi. Artista din spatele proiectului spune ca vrea in felul acesta sa aduca putina magie intr-un spatiu…

- 45 de studenți ai universitaților brașovene Transilvania și Spiru Haret vor avea ocazia sa faca practica in firme din Brașov pentru ca, in momentul absolvirii, sa poata sa iși gaseasca ușor un loc de munca. Totul este posibil ca urmare a proiectului Performanța prin educație practica, derulat de Camera…

- De la 1 octombrie 2021 cetatenii romani, asemenea tuturor cetatenilor din tarile Uniunii Europene, nu vor mai putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie in Regatul Unit, ci doar un pasaport valabil, aminteste Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. De…

- Sa-ti descoperi creativitatea prin intermediul operelor de George Bacovia, Liviu Rebreanu, Stefan Baciu sau Nicolae Labis. Este provocarea pe care o lanseaza cei de la Muzeul „Casa Muresenilor" Brasov, in cadrul a zece ateliere de scriere creativa, ce vor avea loc la un mall din cartierul Tractorul.…

- Numarul elevilor romani care revin din 35 de tari de pe glob pentru a incepe noul an scolar in judetul Timiș este dublu sau chiar triplu fata de anii precedenti și anume 494 de copii romani se intorc la școala in Romania, in județul Timiș, a declarat miercuri seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- A patra ediție a proiectului "Scriitori la școala" va cuprinde in perioada septembrie-noiembrie 2021 intalniri cu elevi din 7 licee targumureșene. Opt autori și autoare se vor intalni, in timpul orelor de literatura romana sau maghiara, cu aproximativ 600 de elevi din Targu Mureș, fiecare scriitor acoperind…

- Un bust al Poetului Național al Romaniei, Mihai Eminescu, a fost dezvelit, binecuvantat și sfințit duminica, 15 august, pe strada Caminului din comuna Sangeorgiu de Mureș, in fața Bisericii Ortodoxe "Sfinții Imparați Constantin și Elena". Inițiativa aparține unui Comitet alcatuit din Biserica Ortodoxa…

