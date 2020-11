Stiri pe aceeasi tema

- Moartea unei asistente in varsta de 52 ani, angajata a unui centru din structura DGASPC Olt, relatata de fratele femeii, pare desprinsa dintr-un film horror. Femeia ar fi fost scoasa de la Terapie Intensiva dupa ce fratele acesteia a sunat la 112 pentru a anunta ca se afla in stare grava si nimeni nu…

- Incepe perioada in care se pierd vieți pe drumul salvarii, uneori lung de sute de kilometri. Așa a murit un barbat de 65 de ani la Spitalul municipal din Mediaș, așteptand sa fie transferat la un alt spital. Grav e ca se intampla tot mai des in țara.

- Dupa o viata plina si indelungata, cel mai batran exemplar de rinocer negru din lume a murit miercuri, la varsta de 46 de ani, la gradina zoologica din Berlin, a anuntat institutia pe pagina sa de internet, informeaza DPA. Kilaguni, o femela al carei semn distinctiv era un corn foarte pronuntat, a venit…

- Un medic specialist in terapie intensiva din Cluj, care lucreaza la Pneumoftiziologie, ii trateaza pe pacienții romani dupa metodele invațate in spitalele din Italia, o țara decimata de COVID-19. Rata de supraviețuire din secția lui este printre cele mai mari din țara, scrie G4Media.Spitalul dePneumoftiziologie…

- Serile lungi de vara petrecute in aer liber incep sa se scurteze si temperaturile sa coboare, dar asta nu inseamna ca nu ne putem bucura in continuare de momente distractive si relaxante alaturi de prieteni sau familie. Totusi, pentru ca racoarea serilor de toamna va incepe sa isi spuna cuvantul, aveti…

- Premierea se face luni, 7 septembrie, si marti la Gradina de Vara a Teatrului National de Opera si Opereta „Nae Leonard”. Elevii si profesorii cu rezultate remarcabile la olimpiade in anul scolar 2018-2019 sunt rasplatiti cu premii in bani (in functie de performanta obtinuta), diplome si buchete de…

- Astfel, aceasta doreste sa ofere solutii concrete si practice celor care au suprafete de teren foarte mici, cum ar fi cele din jurul caselor sau chiar celor care locuiesc la bloc si care isi pot amenaja o gradina de legume pe balcon, pe o suprafata de doar un metru patrat, pe straturi inaltate. Roxana…

- Ungurii s-au considerat intotdeauna o națiune „nobiliara”, ca și polonezii, de altfel, dar la fel de pagubos ca și aceștia in istorie. A fost un fenomen istoric cu radacini mult anterioare anului 1918. „La mijlocul secolului al XIX-lea, un nobil revenea in Boemia la 828 de locuitori, in Lombardia și…