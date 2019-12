Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute jucatoare de tenis din Romania, clasanu-se pe primul loc in clasamentul mondial. Recent, blondina a postat prima fotografie in care apare alaturi de iubitul ei.

- Ducesa de Cambridge a publicat in ziua de Craciun o fotografie inedita cu cei trei copii si printul William, scrie news.ro.Imaginea alb-negru in care ducele de Cambridge il saruta pe obraz pe cel mai mic dintre copiii cuplului, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an, scrie…

- Ajuns la 70 de ani, legendarul canoist Ivan Patzaichin iși petrece sarbatorile de iarna acasa, in familie. Cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vara din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint, Ivan Patzaichin a dorit sa transmita un mesaj de Craciun pentru toți romanii. ”Craciun…

- Supranumita „Printesa Instagramului”, Cristina Ich este, fara indoiala, cea mai nonconformista vedeta din Romania. Cand vine vorba de confortul ei, femeia care i-a daruit lui Alex Piturca o minunatie de baietel nu mai tine cont de absolut nimic.

- Organizatia Salvati Copiii lanseaza un apel pentru dreptul la educatie al copiilor din medii sociale defavorizate si anunta ca, pe 12 decembrie, va avea loc o strangere de fonduri in acest scop, la cea de-a 19-a editie a Festivalului Brazilor de Craciun. "Saracia educationala ramane un…

- Cand iese din casa, ne lasa pe toti masca! Supranumita „Printesa Instagramului”, Cristina Ich a oferit cele mai tari momente ale acestui final de saptamana, in plina strada. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini explozive cu femeia care l-a facut tatic pe Alex Piturca.

- Cristina Ich a explicat pe contul de socializare, ce parere are despre alaptatul bebelușului in public. Angelina Jolie de Romania considera ca gestul acesta este unul intim, iar mamicile nu ar trebui sa se afișeze pe rețelele de socializare. Cristina Ich și Alex Pițurca au devenit recent parinții unui…

- Cristina Ich a nascut in mare secret. Vedeta a devenit mama pentru prima data și cu aceasta ocazie a anunțat ca va lua o pauza de pe rețelele de socializare. Cristina Ich, in varsta de 31 de ani, și Alex Pițurca au devenit parinți pentru prima data vineri, 25 octombrie. Cei doi au impreuna un baiețel…