FOTO Chinezii revin printre ruinele seismului din 2008!

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 1:41, in judetul Buzau, la o adancime de 127 kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc, joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a inregistrat la o adancime de 27 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea 5, revizuit…

- Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate, conform agentiei de stat Anadolu. Cutremurul, care a avut loc la ora 00:34, a avut o magnitudine 5.2 pe scara Richter si o adancime de…

- Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 20:39 in zona seismica Vrancea, judetul Prahova. Seismul cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s-a produs la adancimea de 130 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor…

- Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 160 de kilomteri de orasul Rabaul. Centrul de Avertizare in caz de Tsunami din Pacific a emis o avertizare de tsunami. Nu au fost raportate victime sau alte pagube materiale. In urma cu o luna, peste o suta de persoane au decedat, iar alte cateva…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs marti dimineata in judetul Vrancea, potrivit datelor Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter s-a produs miercuri la pranz, la ora 12:24, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...