Stiri pe aceeasi tema

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost prins in Germania. Polițiștii germani l-au reținut marți seara la Augsburg, in urma unei colaborari intre... The post Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins in Germania. Este condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, se plange de taierile aduse de ordonanța Guvernului Ciolacu, care limiteaza cheltuielile facute de administrațiile locale la sfarșit de an pentru a ține sub control deficitul bugetar. Primariile nu mai pot finanța din fonduri publice celebrele festivaluri,…