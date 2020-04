Pandemia de coronavirus a provocat panica in toata lumea. Speriați de riscul raspandirii virusului ucigaș din China, oamenii au ales sa ramana in case. La fel au facut și multe dintre vedetele de la noi. Aflat in autoizolare la domiciliu, Chef Florin Dumitrescu a facut un anunț surprinzator, marturisindu-le fanilor ce va face de Paște.