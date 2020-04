FOTO / Cernobîl, 26 aprilie 1986. Cea mai mare catastrofă nucleară civilă se petrecea cu 34 de ani în urmă La 26 aprilie 1986, adica în urma cu 34 de ani, exploda reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl. Un accident, cel mai grav din istoria nucleara civila, care venea în urma unei serii de erori umane. Era 26 aprilie 1986, ora 01 si 23 de minute si 58 de secunde. Reactorul scapa de sub control si se produce o explozie violenta. Acoperisul reactorului, greu de o mie de tone, este aruncat în aer. Învelisul de grafit ia foc si 190 de tone de substante radioactive ajung la peste 1.000 de metri în atmosfera si sunt purtate de curentii de aer… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- ”Prea mulți oameni mor singuri.” Asta spune un medic de urgența din New York, Statele Unite ale Americii, care a știut intotdeauna ca moartea face parte din meseria pe care și-a ales-o, insa niciodata nu s-ar fi gandit ca va trai astfel de vremuri.

- Circa 65.000 de oameni s-ar putea intoarce sa ajute sistemul medical din Marea Britanie, daca criza de COVID-19 va continua, anunța MEDIAFAX.Este vorba despre 15.000 doctori iesiti la pensie si 50.000 asistenti medicali. Vezi și: SONDAJ CURS - Cat de INGRIJORAȚI sunt romanii de evoluția…

- Pe 11 martie 2011, un cutremur de magnitudine 9 se producea in largul insulei Honshu, cea mai mare din arhipelagul nipon. Mare parte din tara a fost zguduita de cutremur, dar dezastrul adevarat abia urma: valuri seismice de pana la 40 de metri inaltime au maturat orase intregi. Intensitatea cutremurului…

- Premierul Ion Chicu afirma ca nu va cheltui banii publici pe "pseudo-cercetatori", într-un comentariu care vizeaza protestul de astazi organizat în Piata Marii Adunari Nationale de catre angajații Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (ASM).…

- A fost banuit pana acum ca exista doua varietati, pe baza trasaturilor fizice, dar dovezile genetice lipseau. Panda rosu chinez are blana mai rosie si o coada cu dungi, in timp ce panda rosu himalaian are blana de pe fata mai deschisa la culoare. Cercetatorul sef Yibo Hu de la Academia de Stiinte din…

- Grupuri de interese au avut in fruntea Ministerului Mediului oameni care sa le serveasca acest scop de a taia lemn si de a fura din padurile Romaniei si cred ca Europei si Comisiei Europene le-au pasat mai mult de padurile din Romania decat guvernelor anterioare, a declarat, miercuri, ministrul demis…

- Peste 250 de persoane din 30 de țari au ajuns duminica în Franța din orașul chinez Wuhan, pe fondul epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, acestea fiind evacuate din orașul chinez cu o aeronava franceza, au informat oficiali de la Paris, citați de Reuters. Aeronava a aterizat pe un…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele…