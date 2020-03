Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA arata ca experți americani au gasit urme de coronavirus in cabinele navei Diamond Princess, la 17 zile dupa ce nava a fost evacuata. Diamond Princess a fost ținuta in carantina, luna trecuta, in Japonia, in apropiere de Yokohama,…

- Doua persoane internate cu simptome de gripa zilele trecute, la Secția de Infecțioase a Spitalului din Alba au primit rezultate negative la teste, au declarat surse medicale. Este vorba despre o femeie din Zlatna si de copilul acesteia in varsta de 4 luni. Situația lor face obiectul unui dosar penal.…

- Un detinut care a fost confirmat, luni, cu coronavirus, la Penitenciarul-spital Jilava, a avut rezultate negative atat la testul facut dupa 24 de ore, cat si la din ziua urmatoare. Astfel, detinutul va fi scos din izolare medicala, anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

- Prefectura Braila a anunțat ca, in cazul primelor 11 persoane carantinate, rezultatul analizelor efectuate a aratat ca acestea nu sunt infectate cu coronavirus, informeaza obiectivbr.ro. Totuși ,medicii atrag atenția ca exista șanse ca primul test efectuat sa fie negativ, iar cateva zile mai tarziu,…

- Ludovic Orban nu este infectat cu COVID-19, testul pe care l-a facut astazi avand un rezultat negativ, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. "Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV. De asemenea, ministrii care au fost…

- Informații de ultima ora din ședința de Guvern. Victor Costache a anunțat ca au fost analizate 12 probe pentru persoane suspecte de coronavirus, iar acestea au ieșit negative. Ministrul Sanatații a mai spus ca Ministerul Sanatații va semna, joi, un acord cu eMAG pentru un acord care prevede donarea…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat miercuri ca toate cele 13 persoane din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian diagnosticat cu coronavirus au fost testate si au rezultate...

- Cei sase studenti originari din UTA Gagauzia care s-au intors din China sunt perfect sanatosi si nu au fost infectati cu virusul ucigas coronavirus. Acelasi rezultat este si in cazul tanarului din Straseni, revenit din aceeasi tara la sfarsitul lunii ianuarie.