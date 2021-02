FOTO- CEPARI: Coliziune frontală între două autoturisme Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier ce a avut loc in Cepari. Doua autoturisme s-au lovit frontal. Circulația a fost blocata pe ambele sensuri. Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Cepari. Doua autoturisme au colizionat frontal, iar patru persoane – trei barbați și o femeie – au fost ranite. ”Echipajele medicale – un SMURD și doua echipaje SAJ BN – au gasit la locul accidentului patru victime: o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, respectiv trei barbați cu varste de 21, 46, respectiv 74 ani. Femeia prezenta excoriatii și leziuni ușoare,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

