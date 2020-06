Stiri pe aceeasi tema

- Protestele masive din orașul Seattle au devenit motiv de cearta pe Twitter intre președintele Statelor Unite, Donald Trump, primarul orașului și guvernatorul statului Washington, ambii membri ai Partidului Democrat, transmite digi24.ro.

- Presedintele american Donald Trump se declara in mod categoric impotriva ideii schimbarii numelor bazelor militare care poarta nume ale unor generali sudisti, in care vede o lipsa de respect fata de militari, relateaza AFP potrivit news.ro.Trump si-a anuntat pozitia pe Twitter, in contextul…

- Protestele masive din orașul Seattle au devenit motiv de cearta pe Twitter intre președintele Statelor Unite, Donald Trump, primarul orașului și guvernatorul statului Washington, ambii membri ai Partidului Democrat, relateaza CNN.

- Donald Trump a afirmat, la o masa rotunda cu oficiali din domeniul protectiei si ordinii organizata la Casa Alba, ca 99% dintre politisti sunt oameni extraordinari, chiar daca mai exista si niste mere stricate. In timpul unui briefing de presa sustinut luni, Kayleigh McEnany, purtator de cuvant…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzilor nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul manifestatiilor declansate de moartea lui George Floyd, transmit agentiile internationale de presa. Garzile nationale "se vor retrage,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a dat ordin pentru inceperea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC. Acum totul este ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. ”Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Naționala sa inceapa procesul de retragere…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter, o scrisoare in care ii numește „teroriști” pe protestatarii pasnici care au fost dispersati cu forta din parcul Lafayette din apropierea Casei Albe, scrie CNN.

- Președintele sindicatului polițiștilor din Minneapolis a afirmat despre George Floyd ca a fost un „criminal violent”, caracterizandu-i pe cei care protesteaza din cauza morții sale drept teroriști intr-o scrisoare adresata membrilor de sindicat, relateaza The Guardian. Locotenentul Bob Kroll, președintele…